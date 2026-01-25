За минулу добу на Львівщині зафіксовано три випадки отруєння чадним газом, постраждали шестеро дітей і двоє дорослих. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.

Перший випадок трапився 24 січня зранку в селі Колоденці Жовтанецької громади Львівського району. Чадним газом отруїлись 41-річна жінка та двоє дітей віком 13 і 17 років. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у медичні заклади Львова – в Університетську лікарню та дитячу лікарню святого Миколая.

Другий випадок отруєння чадним газом стався після обіду 24 січня в Дрогобичі, де в квартирі багатоповерхівки постраждали троє людей: 30-річна жінка та двоє дітей чотирьох і семи років. Газова служба виявила відсутність тяги в димовому каналі і перекрила подачу газу в будинок. Потерпілим діагностували отруєння легкого ступеня важкості. Від госпіталізації вони відмовились.

Ще один випадок отруєння чадним газом стався 24 січня ввечері в селі Красне Золочівського району. Чадним газом отруїлись дві дитини віком 12 і 14 років. Дітей в стані середнього ступеня важкості госпіталізували в дитячу лікарню святого Миколая у Львові.