Трьох постраждалих доправили до лікарні, двох з яких госпіталізували

У вівторок, 6 січня, у кабінеті приватної стоматології на вул. Пекарській, 55 у Львові отруїлися чадним газом троє людей. Двох жінок госпіталізували.

Як повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інцидент стався близько 14:00 на вул. Пекарській. Трьох пацієнток із показниками 7, 10 і 14% карбоксигемоглобіну доправили до Університетської лікарні ЛНМУ. Для порівняння, у здорової людини цей показник не перевищує 1,5%, а понад 10% – вважається критичним рівнем.

У департаменті цивільного захисту ЛОВА уточнили, що отруєння чадним газом сталося у приміщенні стоматологічного кабінету на першому поверсі двоповерхового житлового будинку на вул. Пекарській. У результаті постраждалих жінок, віком 44 та 42 госпіталізували в стані середньої тяжкості.

За даними ZAXID.NET, у стаціонарі залишені пацієнтка стоматологічного кабінету і стоматологиня – професорка медуніверситету. Постраждалу медсестру-асистентку після надання допомоги відпустили додому.

Аварійна бригада газової служби виявила відсутність тяги у каналі на котел опалення та вимкнула подачу газу до приміщення стоматологічного кабінету.

Медики зазначили, що від початку року жертвами отруєння чадним газом на Львівщині стали вже 10 людей.