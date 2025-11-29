За попередніми даними, жінка з дітьми загинули через отруєння чадним газом

У п’ятницю, 28 листопада, у селі Поморяни на Львівщині у приватному будинку знайшли мертвими 32-річну жінку та двох дітей. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, інцидент стався близько 19:00 у селі Поморяни Золочівського району в цегляному приватному житловому будинку на вул. Загребелля. Там знайшли мертвими 32-річну жінку та двох дітей – 14-річного хлопчика та 11-річну дівчину.

Жінка та діти загинули до приїзду медиків швидкої допомоги. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» перекрила газопостачання до житлового будинку. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Окрім того, цієї доби через отруєння чадним газом в квартирі на вул. Джерельній, 26 у Львові до лікарні святого Миколая потрапили троє підліток, віком 15,16 та 17 років. Їхній стан медики оцінили як середньої тяжкості.

Також випадок отруєння чадним газом стався у житловому будинку в селі Млиниська Жидачівської громади. Там отруїлися 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Їх у стані середньої тяжкості госпіталізували в реанімаційне відділення Жидачівської лікарні.