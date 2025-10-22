Чадний газ не має запаху, тож фактично не помітний у квартирі

На Львівщині від отруєння чадним газом загинули двоє людей. Їхні тіла виявили у приватному помешканні.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, інцидент трапився у вівторок, 21 жовтня. Близько обіду в приватному будинку в селі Ушковичі біля Перемишлян виявили тіла 60-річного чоловіка та 61-річної жінки, які загинули внаслідок отруєння чадним газом.

Обставини події встановлює поліція.

Чадний газ – не має запаху чи кольору, він непомітний, тож в квартирі бажано встановити сигналізатор загазованості. У помешканні також завжди має бути притік свіжого повітря – на пластикові вікна потрібно встановити спеціальні провітрювачі. Димовий і вентиляційний канали в квартирі мають бути розділені, до останнього не можна підключати електровитяжку, адже через неї відпрацьовані гази з газового котла вертаються в квартиру.

Симптоми отруєння чадним газом:

виражений інтенсивний головний біль;

загальна слабкість;

сонливість;

запаморочення;

нудота.

У випадки появи таких симптомів необхідно вимкнути всі газові прилади і вийти на вулицю, викликати швидку допомогу і газову аварійну службу.