Отруєння чадним газом сталося в квартирі на вул. Газовій, 10

У ніч на суботу, 23 серпня, у квартирі будинку на вул. Газовій у Львові отруїлась чадним газом сім’я з трирічною дитиною. Постраждалий хлопчик у лікарні.

Як розповіли в департаменті цивільного захисту ЛОВА, близько 3:00 ночі надійшло повідомлення, що у квартирі на другому поверсі двоповерхового будинку на вул. Газовій, 10 отруїлись, ймовірно, чадним газом троє людей, зокрема трирічний хлопчик. Дитину в стані середнього ступеня важкості госпіталізували в лікарню святого Миколая.

Газова служба перекрила подачу газу до квартири. Обставини події з’ясовують фахівці.