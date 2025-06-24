У квартирі у центрі Львова знайшли мертвими двох людей – за попередніми даними, причиною смерті подружжя могло стати отруєння чадним газом. Про це повідомила Львівська міськрада 24 червня.

Як вказано у повідомленні, подружжя віком 60 і 58 років знайшли мертвим на вул. Валовій, 13/11. За попередньою версією, причиною смерті могло стати отруєння чадним газом. Водночас, як інформує Галицька районна адміністрації, у квартирі залишилися живими домашні тварини. Остаточні обставини події з’ясовують фахівці.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що чадний газ – не має запаху чи кольору, він непомітний, тож в квартирі бажано встановити сигналізатор загазованості. У помешканні також завжди має бути притік свіжого поверхня – на пластикові вікна потрібно встановити спеціальні провітрювачі. Димовий і вентиляційний канали в квартирі мають бути розділені, до останнього не можна підключати електровитяжку, адже через неї відпрацьовані гази з газового котла вертаються в квартиру.

Симптоми отруєння чадним газом такі:

виражений інтенсивний головний біль;

загальна слабкість;

сонливість;

запаморочення;

нудота.

У випадки появи таких симптомів необхідно вимкнути всі газові прилади і вийти на вулицю, викликати швидку допомогу і газову аварійну службу.