У квартирі у центрі Львова знайшли мертвим подружжя
Попередньою причиною смерті називають чадний газ
У квартирі у центрі Львова знайшли мертвими двох людей – за попередніми даними, причиною смерті подружжя могло стати отруєння чадним газом. Про це повідомила Львівська міськрада 24 червня.
Як вказано у повідомленні, подружжя віком 60 і 58 років знайшли мертвим на вул. Валовій, 13/11. За попередньою версією, причиною смерті могло стати отруєння чадним газом. Водночас, як інформує Галицька районна адміністрації, у квартирі залишилися живими домашні тварини. Остаточні обставини події з’ясовують фахівці.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що чадний газ – не має запаху чи кольору, він непомітний, тож в квартирі бажано встановити сигналізатор загазованості. У помешканні також завжди має бути притік свіжого поверхня – на пластикові вікна потрібно встановити спеціальні провітрювачі. Димовий і вентиляційний канали в квартирі мають бути розділені, до останнього не можна підключати електровитяжку, адже через неї відпрацьовані гази з газового котла вертаються в квартиру.
Симптоми отруєння чадним газом такі:
- виражений інтенсивний головний біль;
- загальна слабкість;
- сонливість;
- запаморочення;
- нудота.
У випадки появи таких симптомів необхідно вимкнути всі газові прилади і вийти на вулицю, викликати швидку допомогу і газову аварійну службу.