Попередньо ідеться про порушення правил безпеки систем газопостачання

У Львові від отруєння чадним газом в квартирі загинули двоє людей. Подія трапилась у понеділок, 13 січня, близько 22:20 на вул. Замарстинівській у помешканні з пічним опаленням, повідомляє пресслужба ЛМР.

Жінка 1958-го року народження і чоловік 1985-го року народження загинули до приїзду бригади швидкої допомоги. Газовики перекрили в квартирі газ, а поліція встановлює обставини події.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Львові на вул. Князя Романа чадним газом отруїлись одразу дев’ятеро людей.

Ознаки отруєння чадним газом

Чадний газ – не має запаху чи кольору, він непомітний, тож в квартирі бажано встановити сигналізатор загазованості, кажуть в міськраді Львова.

У помешканні також завжди має бути притік свіжого поверхня – на пластикові вікна потрібно встановити спеціальні провітрювачі. Димовий і вентиляційний канали в квартирі мають бути розділені, до останнього не можна підключати електровитяжку, адже через неї відпрацьовані гази з газового котла вертаються в квартиру.

Симптоми отруєння чадним газом такі:

виражений інтенсивний головний біль;

загальна слабкість;

сонливість;

запаморочення;

нудота.

У випадки появи таких симптомів необхідно вимкнути всі газові прилади і вийти на вулицю, викликати швидку допомогу і газову аварійну службу.