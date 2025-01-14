У Львові двоє людей померли від отруєння чадним газом
Загинули 66-річна жінка і 39-річний чоловік
У Львові від отруєння чадним газом в квартирі загинули двоє людей. Подія трапилась у понеділок, 13 січня, близько 22:20 на вул. Замарстинівській у помешканні з пічним опаленням, повідомляє пресслужба ЛМР.
Жінка 1958-го року народження і чоловік 1985-го року народження загинули до приїзду бригади швидкої допомоги. Газовики перекрили в квартирі газ, а поліція встановлює обставини події.
Як повідомляв ZAXID.NET, у Львові на вул. Князя Романа чадним газом отруїлись одразу дев’ятеро людей.
Ознаки отруєння чадним газом
Чадний газ – не має запаху чи кольору, він непомітний, тож в квартирі бажано встановити сигналізатор загазованості, кажуть в міськраді Львова.
У помешканні також завжди має бути притік свіжого поверхня – на пластикові вікна потрібно встановити спеціальні провітрювачі. Димовий і вентиляційний канали в квартирі мають бути розділені, до останнього не можна підключати електровитяжку, адже через неї відпрацьовані гази з газового котла вертаються в квартиру.
Симптоми отруєння чадним газом такі:
- виражений інтенсивний головний біль;
- загальна слабкість;
- сонливість;
- запаморочення;
- нудота.
У випадки появи таких симптомів необхідно вимкнути всі газові прилади і вийти на вулицю, викликати швидку допомогу і газову аварійну службу.