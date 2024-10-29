У Львові фахівці озвучили найпоширеніші причини отруєння чадним газом
Новини Львова від ZAXID.NET за 29 жовтня
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У вівторок, 29 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Гроші заплатили, але послуг не отримали. Відвідувачі заявили, що їх ошукав Центр правової допомоги на вулиці Пекарській, 41.
- Новітня методика. Для швидкого відновлення пацієнтів у лікарні св.Миколая застосовують кріохірургічне знеболення.
- Як вберегтися від чадного газу. Львів'янам розповіли про безпечну експлуатацію газових приладів.
- Ремонтують без перекриття. На вул. Митрополита Андрея розпочали відновлення дорожнього покриття.
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