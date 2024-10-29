, Пацієнт (справа) і керівник Центру хірургії лікарні Андрійм Дворакевич

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая провели складну операцію 12-річному хлопцеві з Львівщини, у якого діагностували лійкоподібну деформацію грудної клітки. Операція була складна і травматична, але пацієнт уже на третій день після хірургічного втручання ходив і його виписали з лікарні. Таке швидке відновлення стало можливим завдяки новітньому сучасному кріохірургічному знеболенню.

Про вроджену ваду розвитку, а саме лійкоподібну деформацію грудної клітки, Юрій дізнався під час медогляду. Ця вада йому поки що не заважала, але у майбутньому призвела б до погіршення стану серцево-судинної і дихальної систем. Аби не допустити цих ускладнень, родина хлопця зважилася на складну і травматичну хірургічну операцію, повідомили у лікарні.

Лікарі кажуть, що зазвичай, одужання після корекції лійкоподібної деформації – одне із найбільш тривалих і болісних для пацієнтів. Пацієнт може тижнями не вставати з ліжка і понад місяць мучитися від болю. Але у випадку з Юрієм цього вдалося уникнути, бо лікарі використали сучасний метод кріохірургічного знеболення.

Кріохірургія — мініінвазивна методика знеболення, яка дозволяє на тривалий час заморожувати нерви пацієнта шляхом подачі вуглекислого газу під високим тиском. Процедура виконується за допомогою спеціального апарату Crioflex. Його лікарня отримала завдяки компанії «Київстар». Кріохірургічна методика дає змогу позбавити болю важких пацієнтів з мінно-вибуховими травмами, ампутаціями, опіками та після складних хірургічних втручань. Завдяки їй знеболення діє від 2 до 6 місяців та робить одужання пацієнта фактично безболісним.

«Перед операцією з корекції вродженої деформації анестезіологи Ярема Безніско та Богдан Матвіїв заморозили пацієнтові нерв, а хірурги Андрій Дворакевич та Денис Конопліцький через невеликі розрізи підняли грудину пацієнта та зафіксували її за допомогою спеціальної пластини», – повідомили у лікарні.

За словами завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Яреми Безніска, з цією методикою знеболення він вперше ознайомився під час стажування у Варшаві в центрі здоров’я дитини. Вона дозволяє значно скоротити час перебування дитини в лікарні, пацієнт швидше стає активнішим, веселішим, процес одужання відбувається швидше і без болю.

У лікарні кажуть, що кріохірургічне знеболення — це золотий стандарт сучасної анестезіології. Та в Україні цю методику мають можливість застосувати лише в кількох медзакладах. Від початку застосування кріохірургічного апарату анестезіологи дитячої лікарні провели вже 10 таких процедур.

Завдяки цьому методу знеболення Юрія на третій день після операції виписали з лікарні. Він спокійно ходив, а через кілька тижнів проїхав на велосипеді 30 км.