Пацієнт з нейрохірургами, які його оперували Тарас Микитин (справа) та Юрій Кузьмінський

Нейрохірурги львівської дитячої лікарні св.Миколая поставили на ноги 17-річного сироту з Львівщини, який на мотоциклі потрапив у ДТП і отримав перелом хребта. Аби хлопець знову став на ноги, потрібна була спеціальна конструкція для стабілізації хребта, вартістю 100 тис. грн.

Студент ліцею Тарас Сітник – сирота. Після смерті батьків його та брата взяла під опіку тітка, яка має трьох власних дітей. Хлопець любить футбол, але найбільше його захоплення – мотоцикли. Нещасний випадок з ним стався у липні цього року. Хлопець їхав на мотоциклі, втратив кермування і перекинувся. В результаті – переломи хребта і ребер, черепно-мозкова травма та інші множинні ушкодження, повідомили у лікарні.

Через защемлення спинномозкового каналу Тарас не відчував ніг. Допомогти йому могла лише операція зі встановлення спеціальної конструкції ( набір імплантів для стабілізації хребта), але її вартість – 100 тис. грн. Це непідйомна сума для родичів Тараса. Та на щастя, допомогти сироті зголосилися доброчинці. Благодійний фонд «Запорука» за підтримки платформи dobro.ua відкрив збір і закупив необхідну медичну конструкцію.

Операція тривала 4 години. Її проводили нейрохірурги Тарас Микитин та Юрій Кузьмінський. Їм потрібно було замінити зламаний у попереку хребець та звільнити затиснений спинний мозок. Оперативне втручання пройшло успішно. Вже наступного дня з юнаком почали займатися фізичні терапевти і він зробив перші після ДТП кроки.

«Хлопець народився у сорочці. Перше, що він спитав нас, коли ми його госпіталізували, коли він знову зможе грати футбол. Але з отриманою травмою він навіть ходити не зміг би. Від імені медичної команди дякую БФ «Запорука» і благодійній платформі dobro.ua, що швидко відгукнулися і допомогли поставити Тараса на ноги. А також ГО «Синергія+» за найбільший внесок і допомогу у закритті збору», – каже нейрохірург Тарас Микитин.

На п’яту добу після операції Тараса виписали зі стаціонару. Додому він пішов своїми ногами. Хлопець каже, що наразі не планує сідати за кермо мотоцикла, буде їздити на велосипеді. Лікарі кажуть, що після остаточного відновлення він зможе навіть грати у футбол.