Зараз хлопець почувається краще, самостійно ходить по палаті

Нейрохірурги львівської лікарні св. Пантелеймона врятували 18-річного студента з Львівщини, який в останній день вересня потрапив у ДТП за участю буйвола. Водій легковика, який підвозив студента, загинув, а хлопець отримав складну черепно-мозкову травму.

Аварія трапилася 30 вересня у Львівському районі. Того ранку студент Львівської політехніки Максим Андрейко їхав з другом з містечка Угнів на навчання до Львова. Підвозив хлопців водій легкового авто. О 6-й ранку поблизу села Річки раптово на дорогу вискочив буйвіл. Через погану видимість водій не встиг зреагувати і сталася ДТП. Водій загинув на місці, повідомили у лікарні.

Буйвіл вискочив на дорогу несподівано, через погану видимість водій не встиг зреагувати і сталася ДТП

Максим не пам'ятає моменту зіткнення. Він опритомнів, коли на місце аварії прибули рятувальники. У нього сильно боліли голова та шия, від удару вибило зуби. Поруч лежав буйвіл, а вщент розтрощене авто було у кюветі. Друг Максима також отримав травми, але неважкі. Після надання медичної допомоги його наступного дня відпустили з лікарні додому.

«Швидка» доставила хлопця до лікарні св. Пантелеймона із важкою черепно-мозковою травмою. Комп'ютерна томографія виявила вдавлений перелом лобової кістки і його терміново взяли в операційну.

Від удару машину геть розтрощило, водій загинув

«Потрібно було якнайшвидше забрати уламки кістки. Ми успішно виконали це втручання. Наразі у Максима є невеликий дефект в лобній кістці , розміром 2х2,5 см. Через місяць-два йому потрібно буде провести повторну операцію для закриття цього дефекту», – каже керівник центру нейрохірургії та неврології, завідувач нейрохірургічного відділення Остап Федорко.

Зараз Максим почувається краще, лікарі відзначають позитивну динаміку. Вже на другий день після операції хлопець став самостійно пересуватися по палаті.