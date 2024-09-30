Щелепно-лицеві хірурги Роман Огоновський і Христина Погранична під час операції

Щелепно-лицеві хірурги Центру дитячої медицини (лікарні «Охматдит») успішно прооперували 15-річного мешканця Львівщини, який через рідкісний синдром Джейкоба не міг відкривати рот. Захворювання виявили випадково, коли хлопець травмував шию під час гри у футбол.

15-річний Назар вивихнув шию під час гри у футбол і звернувся по допомогу до лікаря. Педіатриня під час огляду зауважила, що хлопець недостатньо відкриває рот, тож скерувала на обстеження до вузьких спеціалістів, які й поставили діагноз: рідкісний синдром Джейкоба (двобічна кондилярна гіперплазія вінцевих відростків нижньої щелепи. Це аномальне подовження вінцевих відростків нижньої щелепи, вони блокують рухи щелепи і обмежують відкривання рота, повідомили у Центрі.

Лікарі кажуть, що ця патологія зустрічається вкрай рідко. Відомо про один описаний випадок в Україні, але у пацієнта був однобічний процес. При односторонній формі помітною стає асиметрія обличчя, порушення прикусу, а у Назара процес був двосторонній, тому це не було так помітно. Цей стан небезпечний, адже подовження вінцевого відростку щелепи призводить до перебудови і анкілозування скронево-нижньощелепних суглобів. Єдиний метод лікування синдрому Джейкоба – складна операція.

«Син почав стрімко рости.За півроку він виріс з 1,63 м до 1,78 м. Можливо, саме за цей проміжок часу виникла проблема і з щелепою. Помітила, що у сина змінився прикус. Після МРТ і КТ лікарі нам озвучили діагноз», – розповіла мати підлітка.

Оперували хлопця щелепно-лицеві хірурги Роман Огоновський і Христина Погранична.

«Ми виконали двобічну остеотомію вінцевих відростків через рот, тобто у пацієнта не буде помітно рубців і шрамів у майбутньому. Усе пройшло успішно, пацієнт відразу після операції зміг відкрити рот повноцінно. Якщо раніше йому вдавалося відкрити рот лише на 1 см, то після операції уже на 3,5 см. Далі буде краще, адже хлопець ще працює зі спеціальним девайсом, який допомагає щелепі нормально працювати і рубець не обмежує рухливість суглоба», - каже щелепно-лицевий хірург Роман Огоновський.

Підлітка вже виписали з лікарні. Новою якістю життя після оперативного втручання задоволені і хлопець, і його рідні. А лікарі Центру вдячні французькому щелепно-лицевому хірургу Роману Хонсарі за підтримку у виборі методики.