Щаслива дівчинка вже повернулася додому

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая допомогли 6-річній тернополянці Вікторії Волошин позбутися вродженого захворювання, через яке її долоні постійно були мокрими. Дівчинці ця проблема дошкуляла з двох років і суттєво ускладнювала її життя. Додому з лікарні дитина поїхала з сухими долонями.



Коли Вікторії було два роки, батьки вперше помітили, що в донечки мокріють руки, особливо, коли хвилювалася. З часом виділень на долонях ставало все більше, вода буквально стікала з них, незалежно від емоційного стану дитини. Місцеві лікарі порадили більше позитивних емоцій та прописали спеціальний крем, який підсушує шкіру. Згодом долоні дівчинки завжди були мокрими і через постійну вологість на них утворювались тріщини, рани та бородавки. Батьки шукали допомоги, де тільки могли, але більшість спеціалістів розводили руками і радили навчитись жити з цим, повідомили у лікарні.

Жити з цим було нелегко. Батько дівчинки розповів, що у садочку інші діти не хотіли брати Віку за руку, а вихователі сварили за мокрі пластилін, папір та олівці.

«Навіть коли лунала повітряна тривога і всі спускалися до укриття, була така ситуація: усім подають руку, а Віці - ніхто», – з болем розповів батько.

Цю картину дівчинка зробила для свого лікаря наступного дня після оперцаії



Одного дня мати дівчинки прочитала у соцмережах, що львівські спеціалісти успішно виконали операцію дитині з такою ж проблемою. Тож вони відразу повезли доньку до Львова.



У дитячій лікарні дівчинку обстежили і підтвердили: це дійсно те саме вроджене захворювання, з яким вони вже мали справу: пальмарний гіпергідроз. Іншими словами, хвороба мокрих долонь. Зустрічається вона лише у 3% людей. Але причина та механізм виникнення гіпергідрозу медицині невідомі і досі. Ця проблема сама собою не зникає і загострюється в підлітковому віці. Але допомогти дитині можна.



«Колись медики випадково дізналися, що при пересіченні певних нервових корінців у грудній клітині людини, блокується робота потових залоз, які знаходяться на руках, шиї, голові та під пахвами. Саме це і допомагає нам хірургічно впоратись із хворобою мокрих долонь. Ми "блокуємо" саме ті нервові волокна, що відповідають за потовиділення в конкретній ділянці», – каже хірург, медичний директор лікарні Олександр Калінчук.



Під час хірругічного втручання хірурги через сантиметровий розріз пересікли нервові волокна, які відповідають за стимуляцію потових залоз на руках дитини. Операція тривала годину і пройшла успішно. Долоні маленької тернопролянки більше не мокріють. Вже наступного дня після операції дівчинка зліпила картину з пластиліну і подарувала її своєму лікарю-рятівнику.