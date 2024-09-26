Кожен пацієн гематологічного відділення Центру після завершення лікування б'є у дзвін переможця. Це сигнал про те, що ще одна дитина поборола рак крові

У відділенні гематології Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр) у дзвін переможця нині били 8-річний Франц з Київщини і 16-річна Вікторія із Закарпаття. Діти довго боролися з недугою: хлопчик дев'ять місяців пробув у стаціонарі, дівчина лікуваоася майже 15 місяців. І у цій тривалій і нелегкій боротьбі обоє вийшли переможцями.

Родина Франца приїхала до Львова з Ірпеня. Сім'я пережила окупацію, тому заради спокою сина рідні виїхали на захід. Утім, виявилося, що це ще не всі складні випробування,, через які їм довелося пройти. У сина діагностували гостру лімфобластну лейкемію, і у грудні 2023 року розпочалась їхня боротьба з раком. Дев'ять важких місяців лікування у стаціонарі. І ще понад рік хлопчик отримуватиме медикаментозну підтримувальну терапію, але вже вдома, повідомили у Центрі.

За словами лікарів, Франц – надзвичайно позитивний, талановитий хлопчик і хвороба його не зламала. Він вивчає англійську, німецьку і китайську мови, захоплюється айкідо, і мріє стати лікарем.

16-річна Вікторія боротьбу з хворобою розпочала у травні 2023 року. Недуга не хотіла відступати, дівчині довелося пройти через високодозову хіміотерапію й інтенсивне лікування, яке тривало майже 15 місяців. Її також чекає таблетована підтримувальна терапія вдома, але уже зараз лікарі обережно говорять про повне її одужання після її завершення лікування. дівчина планує повернутися до навчання, поки у змішаній формі, і складає плани на майбутнє.

Станом на сьогодні у відділенні гематології та інтенсивної хіміотерапії отримують лікування понад пів сотні дітей (у стаціонарі та амбулаторно). Цього року у 15 пацієнтів виявили злоякісні захворювання системи крові. Лікування пацієнтів з таким діагнозом триває довго, інколи рік і більше. За статистикою 80-85% дітей з гострою лімфобластною лейкемією повністю одужують.