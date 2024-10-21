Пацієнт-мотоцикліст Мирослав Петрилко і ортопед-травматолог Юрій Кіт (зліва)

Ортопеди-травматологи львівської лікарні св. Луки зберегли 35-річному львів’янину Мирославу Петрилку здатність ходити після травми у ДПТ. Чоловік отримав складний перелом в ділянці колінного суглоба. Врятувати його кінцівку і зберегти колінний суглоб могла лише складна реконструктивна операція.

ДТП сталася на початку вересня. Львів’янин Мирослав Петрилко їхав на мотоциклі та зіткнувся з автівкою. Після падіння мотоцикліст зрозумів, що його ліва нога зовсім не рухається. «Швидка» доправила постраждалого до лікарні св. Луки, де після обстеження йому поставили діагноз: закритий багатофрагментарний внутрішньосуглобовий перелом обох виростків лівої великогомілкової кістки, повідомили у лікарні.

Для стабілізації перелому, зменшення набряку м’яких тканин та попередження можливих ускладнень ортопеди-травматологи встановили на пошкоджену кінцівку апарат зовнішньої фіксації. А за два тижні провелм складну реконструктивну операцію. До складу команди, яка оперувала чоловіка, увійшли ортопеди-травматологи Юрій Кіт, Микола Будзінський та Олександр Філіпчук.

Колінний суглоб пацієнта після травми

«Це був найскладніший по класифікації внутрішньосуглобовий перелом гомілки в ділянці колінного суглоба. Аби уникнути інвалідизації пацієнта та в подальшому відновити функцію травмованої кінцівки, необхідне було реконструктивне операційне втручання з використанням титанових конструкцій та кісткових трансплантатів», – каже ортопед-травматолог Юрій Кіт.

Під час операції спеціалісти спершу виконали репозицію кісткових уламків колінного суглоба, тобто повернули їх у правильне анатомічне положення. Тоді замістили кістковий дефект штучним трансплантатом. І на останньому етапі виконали металоостеосинтез, зафіксували суглоб титановими пластинами.

Це складне оперативне втручання дозволило зберегти пацієнтові колінний суглоб, а це означає, що він зможе ходити. Втім, відновлення буде довгим, такий перелом, як кажуть ортопеди-травматологи, зростається щонайменше пів року. Тож попереду на львів’янина чекає тривала реабілітація та заняття з фізичної терапії.