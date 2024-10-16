Пацієнтка з ортопедами-травматологами, які допомогли їй позбутися болю

Ортопеди-травматологи львівської лікарні св. Пантелеймона замінили 67-річній львів’янці обидва кульшові суглоби, які стерлися і навіть невеликий рух викликав у пацієнтки нестерпний біль. Ендопротезування (заміна власного пошкодженого суглоба на штучний титановий) для львів’янки було безкоштовне завдяки міській програмі з ендопротезування.

Два роки тому у Оксани Бардаш почала боліти нога. Спершу одна, а невдовзі і друга. Біль ставав все сильніший і коли жінка вже не могла самостійно ходити, то звернулася по допомогу до спеціалістів. Після обстеження пацієнтці поставили діагноз: коксартроз кульшових суглобів четвертої стадії. Це хронічне прогресуюче захворювання, що вражає та руйнує хрящ, який покриває голівку тазостегнового суглоба, повідомили у лікарні.

«Основне завдання суглоба – це рух. Коли ділянки, по яким рухається суглоб деформуються і навколо нього утворюється наріст, це спричиняє сильний біль. На жаль, консервативно це захворювання не лікується. Єдиний метод – це ендопротезування суглоба», – каже ортопед-травматолог Роман Жовняр.

Ендопротезування – це заміна власного пошкодженого суглоба на штучний титановий. Ортопеди-травматологи кажуть, що дороговартісний ендопротез повністю повторює анатомічну форму суглоба, бере на себе все навантаження та рухові функції.

У Львові такі операції виконують безкоштовно, бо для жителів громади діє міська програма з ендопротезування кульшових та колінних суглобів. Завдяки їй спеціалісти мають можливість безкоштовно замінювати зношені суглоби пацієнтів на коштовні титанові протези.

Львів’янка Оксана Бардаш скористалася цією міською програмою. Торік ортопеди-травматологи замінили їй спершу лівий кульшовий суглоб, а влітку цього року – правий. Такі операції виконуються з інтервалом. Це необхідно для того, аби пацієнти не були лежачими в післяопераційному та реабілітаційному періоді. Пацієнтка нарешті позбулася болю та знову починає ходити, наразі ще з милицями, але це тимчасово.