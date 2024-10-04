Пацієнтка з хірургом Гнатом Геричем

Реконструктивні хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона прооперували 36-річну мешканку Львівщини Надію Шулігу, яка після падіння зі сходів вісім років терпіла нестерпний біль, інколи він був настільки сильний, що вона втрачала свідомість. За цей час пацієнтка перенесла 40 операцій, але жодна не допомогла.

Проблеми почалися 10 років тому. Надія впала зі сходів, упала на руки і отримала два відкритих переломи. Нестерпний біль почав дошкуляти пізніше, через два роки після травми. І тоді ж перестали розгинатися пальці, повідомили у лікарні.

«Я не знала як собі зарадити. В мене велика господарка, діти, а я нічого не можу робити, бо шаленію від болю. Найсильніші знеболювальні не допомагали. Були випадки, коли від болю я втрачала свідомість», – каже пацієнтка.

Вона роками шукала допомоги, перенесла понад 40 втручань на двох кистях та все безрезультатно. І якось у соціальних мережах вона прочитала про дівчинку зі складною патологією кисті, якій змогли допомогти реконструктивні хірурги лікарні св.Пантелеймона. Тож вирішила звернутися до них.

Після обстеження пацієнтці поставили діагноз: синдром карпального або зап'ястного каналу. Це патологія, за якої здавлюється серединний нерв – один із трьох головних в руці. Саме це защемлення спричинило появу множинних рубців, які і викликали у Надії нестерпний біль. Реконстрктивні хірурги взялися оперувати спершу праву руку пацієнтки.

«Під час операції ми звільнили тканини від рубців та відновили функцію сухожилків. Тобто, в самих сухожилках за допомогою спеціальних імплантів ми створили штучні канали, які дозволяють вільно рухатися сухожилкам, і у такий спосіб відновили функцію згинання і розгинання пальців та позбавили пацієнтку болю», – каже завідувач відділення хірургії Гнат Герич.

Пацієнтка каже, що навіть після такого важкого втручання відчуває значно менший біль, ніж той, який терпіла вісім років. До неї повернулася чутливість двох пальців. Попереду на неї чекає реабілітація. А трохи згодом таке ж втручання реконструктивні хірурги проведуть і на лівій руці.