На львів'янина Олега Козиру ще чекає тривале відновлення після операції

Хірурги Центру Unbroken врятували 23-річному львів’янину Олегу Козирі ногу після важкого поранення на фронті. Вони протезували ушкоджену артерію захисника його ж веною і успішно відновили кровотік. Операція була складна, але успішна. Після відновлення захисник хоче повернутися на фронт.

Олег Козира у війську з 2020 року. Пішов на строкову службу і підписав контракт. Уже на другий день повномасштабного вторгнення хлопець опинився у вирі війни. Поранення отримав у червні цього року на Лиманському напрямку, кажуть у Центрі.

«Нас штурмували. Я чув ворога, бачив його за кілька метрів, готувався до полону та прощався з життям. Дивом нам вдалося відстрілятись. Ми відбили атаку , але в цей момент на нас скинули вибухівку з дрона. У мене маленька дитина – дівчинка, 10 місяців. І єдина думка тоді була: я ще так хочу її побачити», – розповів лікарям захисник.

Олег отримав множинні осколкові поранення, особливо посікло ліву ногу, внаслідок чого утворилася псевдоаневризма передньої великогомілкової артерії, іншими словами, судина патологічно розширилася та могла будь-якої миті розірватися. Окрім того, боєць втратив чутливість в кінцівці і значно обмежилася її рухливість. Це сталося через рубець, що утворився на місці поранення і затиснув важливий нерв.

У Центрі захисника оглянули, обстежили і склали план порятунку. У лікарів було два варіанти: або перев’язати артерію й виключити її з кровотоку, або більш складний – спробувати провести протезування, хоч це непросто.

«Ділянка ушкодження розташована в дистальній частині гомілки, де калібр судини дуже маленький — приблизно 2 мм. Це ювелірна робота. Але, на щастя, під час операції, провівши ревізію, ми зрозуміли, що нам це під силу – шунтування можливе. Ми висікли псевдоаневризму, провели резекцію та використали власну вену пацієнта для протезування артерії. Кровотік відновився успішно», – каже судинний хірург Дмитро Ройко.

Під час операції хірурги звільнили і нерв, який був втягнутий у рубець та впливав на чутливість і рухливість кінцівки. Операція пройшла успішно, рухливість ноги поступово повертається. На захисника ще чекає тривале відновлення. Після його завершення він планує повернутися на фронт.