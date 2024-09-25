До створення кульптури активно підключилися пацієнти, які проходять реабалітацію у Центрі виготовлення

Пацієнти Центру Unbroken долучилися до виготовлення мистецького витвору під назвою «Викрадення Європи». Скульптуру планують завершити за кілька місяців і встановити у Стрийському парку Львова.

81-річному митцеві Ярославові Мотиці нову роботу допомагають виготовити не лише ветерани та військові, які відновлюються в Центрі після поранень, а й двоє професійних скульпторів: Володимир Семків та Денис Шиманський, повідомили у Центрі.

«Це велика робота. Моїх сил вже трошки замало, тому попросив колег-скульпторів допомогти її ліпити. Ми разом створюємо. І це буде не просто скульптура, а фонтан. З пащі бика буде литися вода, яка буде стікати по скульптурі», – каже Ярослав Мотика.

Скульптура «Викрадення Європи» буде з бетону. Зараз під неї готують основу – обліплюють глиною металевий каркас із базою з пінопласту. Саме в цей мистецький етап і включилися пацієнти Національного реабілітаційного центру в межах програми Unbroken Art, бо ліплення – це один із дієвих методів арттерапії.

«Глинотерапія – це дуже глибинний і сильний метод реабілітації військових. Це про тактильність, яка заземляє і знижує тривожність. Про дрібну моторику, яка через нейропластичність допомагає мозку відновитися після контузій. Про проживання складних емоцій, бо глину легко контролювати, а це трансформується у контролювання власного емоційного стану. І зрештою – про спільноту, яка разом щось творить, бо травма дуже потребує співучасті», – каже психологиня та арттерапевтка Центру Міра Бодаковська.

Спільна робота над парковою скульптурою є першим великим проєктом від Unbroken Art. Скульптуру планують завершити вже за кілька місяців і встановити у Стрийському парку, де її зможуть побачили львів’яни і гості міста Лева.