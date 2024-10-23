Після одужання Вероніки батьки здійснили її мрію - дозволили завести кошеня

Лікарі львівської лікарні св. Миколая понад місяць боролися за життя 5-річної львів’янки Вероніки Глушко, у якої ковід спровокував важке запалення легень, від якого дитина мало не загинула. Інфекція настільки вразила легені дитини, що у них майже не залишилося здорових тканин.

Дівчинка захворіла на початку вересня. У неї раптово підвищилася температура. Наступного дня лихоманку вже не вдавалося збити жодними ліками. З’явилися кашель і задишка. Сімейна лікарка зробила тест на ковід, він був негативний. Та стан дитини погіршувався. Вранці у неї посиніли нігті, посилилася задишка, виникла блювота і батьки привезди доньку до приймального відділення дитячої лікарні, повідомили у медзакладі.

Спеціалісти послухали легені дівчинки і негайно відправили на рентген, а звідти її відразу госпіталізували в реанімацію. Легені були катастрофічно уражені. Дівчинка була у критичному стані. Після додаткових аналізів спеціалісти з’ясували, що дитина таки підхопила коронавірус і перехворіла безсимптомно ще до того, як проявились ускладнення.

Діагноз дитини звучить так: постковідний мультисистемний запальний синдром, позашпитальна двобічна пневмонія. Це означає, що внаслідок ковіду у неї виникло важке запалення легень. Інфекція настільки сильно вразила орган, що на ньому майже не залишилось здорових тканин. А альвеоли (вони відповідають за газообмін) були такі набряклі, що просто не могли виконувати свою функцію. І це ще не всі ускладнення, які спровокувала коронавірусна інфекція.

«Після додаткових обстежень ми побачили, що у плевральній порожнині, в якій знаходиться орган, зʼявилася рідина. Це ще більше заважало легеням розправлятися та дихати. Ми виконали дренування: забрали рідину з легень через спеціальну трубку. Однак стан пацієнтки продовжував стрімко погіршуватися. Вона почала втрачати свідомість, адже мозок не отримував достатньо кисню», – повідомив анестезіолог, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ярема Безніско.

Лікарі змушені були перевести маленьку пацієнтку на апарат штучної вентиляції легень. Півтора тижні він допомагав дитині дихати і їй нарешті стало краще.

Та на цьому проблеми не закінчилися. У дитини розвинулася поліорганна недостатність. І коли дівчинку з інтенсивної терапії перевели до Центру педіатрії, лікарі взялися відновлювати роботу її печінки та нирок. Після трьох тижнів у реанімації дитина не могла ходити, тож з нею паралельно займалися фізичні та ерготерапевти.