Маленькому Денису вже краще, але ще мусить деякий час бути під наглядом лікарів

Нейрохірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая врятували новонародженого львів’янина, у якого у перший тиждень життя стався інсульт. Немовля на момент операції важило всього 2,5 кг, але витримало дві непрості операції на головному мозку.

Львів’янин Денис народився на два тижні раніше запланованого терміну. І зʼявився на світ із запаленням легень. Ще за кілька днів під час УЗД медики виявили, що у малюка стався крововилив у мозок, тобто, інсульт. У пологовому маляті надали фахову допомогу, але коли почав проявлятися набряк, дитину скерували до нейрохірургів лікарні, повідомили у медзакладі.

Немовля обстежили і діагностували гідроцефалію, яку ще називають водянкою головного мозку. Це внутрішньочерепне скупчення спинномозкової рідини (ліквору), що без втручання неминуче призводить до ушкодження органу. Окрім цього, в шлуночках внаслідок інсульту утворилися кров’яні згустки, які слід було якнайскоріше видалити. Тож нейрохірурги вирішили терміново оперувати маля. Денису не було й місяця і він важив всього 2,5 кг.

«Нейрохірурги Тарас Микитин та Ігор Гоменюк під час першого втручання за допомогою спеціального пристрою — нейроендоскопа — забрати кровʼяні згустки через маленький розріз усього в кілька міліметрів. Без цієї операції мозок малюка міг би сильно постраждати. Під час другого втручання нейрохірурги встановили дитині резервуар Оммайя. Це пристрій, який за повторних набряків дозволить лікарям легко прибирати зайву рідину з головного мозку та регулювати спинномозковий тиск», – кажуть у лікарні.

Хлопчик витримав дві непрості операції і зараз почувається краще. Від часу народження він ще не був удома, бо мусить ще бути під наглядом лікарів. А вдома на Дениса чекають брат і сестра.

За словами завідувача нейрохірургічного відділення Тараса Микитина, для порятунку малечі лікарні конче потрібний новий нейроендоскоп. Цей, з який лікарі зараз працюють, у лікарні з 2019 року. Його подарував професор з Канади. На ньому проведено понад сотню операцій і він вже майже вичерпав свій ресурс. Новий нейроендоскоп дорогий, тому лікарня разом з благодійною платформою dobro.ua відкрили збір. І просять небайдужих долучитися до збору, адже новий нейроендоскоп допоможе рятувати життя дітей.