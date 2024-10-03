Хлопчик зі своїми хірургами -рятівниками Тетяною Катринець і Ігорем Гулавським

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарні»Охматдит») успішно прооперували 7-річного хлопчика зі Львова, який поїхав з батьками в село копати картоплю, зашпортався і упав на металевий кошик. УЗД черевної порожнини показало, що у дитини розрив селезінки.

Після падіння Святослав відчув сильний біль, особливо в області шиї та плечей, тож рідні викликали «швидку», яка й доставила хлопчика до львівської лікарні, повідомили у Центрі.

Під час УЗД лікар Володимир Гапаляк виявив велику кількість рідини в черевній порожнині та запідозрив розрив селезінки.

Лікарі вирішили спершу стабілізувати стан пацієнта за допомогою консервативного лікування (кровоспинних препаратів, антибактеріальної та протизапальної терапії, знеболення), а вже потім оперувати.

«Якщо є активна кровотеча і в цей час провести оперативне втручання, найбільш імовірним результатом буде спленектомія, тобто, видалення селезінки. Ми завжди намагаємося відтермінувати втручання до того часу, коли дитина буде стабільна і більш ймовірно вдасться провести органозберігаючу операцію», – каже дитячя хірургиня Тетяна Катринець.

Хлопчику зробили діагностично-санаційну лапароскопію:увійшли в черевну порожнину, оглянули її та виявили місце розриву, після чого вимили кров та встановили дренаж, щоб виводити залишки крові.

Такі випадки, кажуть у лікарні. трапляються рідко. За рік по меддопомогу до Центру звертається в середньому до 10 дітей. Але тих, хто через об’єм гемоперитонеуму (крові у черевній порожнині) вимагає оперативного втручання, значно менше.

У Святослава був специфічний Френікус-симптом, що вказує на наявність рідини в черевній порожнині. Дитина в такому випадку скаржиться на біль у шиї та плечах. Цей симптом виникає не завжди і є наслідком подразнення рідиною діафрагмального нерва.

Хлопчика після контрольного УЗД виписали з лікарні у задовільному стані.