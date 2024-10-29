Укриття на вулиці Газовій затоплене ґрунтовими водами

Львівський окружний адмінсуд задовольнив позов прокуратури й зобов'язав ТОВ «Рампа» відремонтувати укриття площею майже 780 м², що на вулиці Газовій, 28. У пресслужбі Львівської обласної прокуратури у вівторок, 29 жовтня, розповіли, що балансоутримувач не робив нічого, щоб укриття було в належному стані.

«За технічним паспортом у ньому можуть розміститися 700 осіб. Слід зазначити, що бездіяльність балансоутримувача створила загрозу для життя та здоров`я населення через неможливість їх укриття у разі військової небезпеки. Суд підтвердив обґрунтованість вимог прокурора та повністю задоволив позовні вимоги», – повідомили у прокуратурі.

Стан. в якому перебуває укриття. Фото Львівської обласної прокуратури

Зазначимо, що прокуратура не називає компанію, на балансі якої перебуває укриття, але в судовому реєстрі можна знайти рішення Львівського окружного адмінсуду, в якому фігурує ТОВ «Рампа». У матеріалах справи йдеться, що укриття вбудоване у двоповерхову будівлю, його ввели в експлуатацію 1975 року. Власником приміщення є регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях. З 2012 року балансоутримувачем є ТОВ «Рампа». У березні 2023 року Фонд держмайна повідомляв, що укриття перебуває в незадовільному стані (затоплене ґрунтовими водами). За інформацією комісії з питань ТЕБ і НС Львівської міськради, укриття затоплене ще з 2000 року.

Представники ТОВ «Рампа» у листі до регіонального відділення повідомляли, що ремонт укриття потребує значних інвестицій. Компанія готова відремонтувати приміщення, якщо отримає на це дозволи.

Згідно з аналітичним порталом YouControl, львівське ТОВ «Рампа» працює з 2001 року й займається торгівлею товарами господарського призначення. Директором та власником компанії є Любомир Борис.

Додамо, що позов прокуратури про вимогу відремонтувати укриття ухвалила суддя Ірина Гулкевич. Рішення можна оскаржити в апеляції.