Укриття облаштують в підвалі Щирецького ліцею, де навчаються близько 700 дітей

Щирецька селищна рада 12 вересня уклала договір із фірмою «КББ-Буд» на ремонт підвального приміщення ліцею для облаштування найпростішого укриття. Ціна договору, за даними системи електронних закупівель Prozorro, становить 18,115 млн грн.

Селищна рада Щирецької громади двічі оголошувала тендер на ремонт підвалу ліцею. Перший раз його скасували після скарги потенційних учасників на дискримінаційні умови. На другі торги подався лише один учасник – фірма «КББ-Буд». Вона запропонувала виконати роботи на 1,18 млн дешевше від очікуваної ціни.

У технічній специфікації до тендеру ідеться про те, що в підвалі Щирецького ліцею імені Героя України Богдана Ільківа, де навчаються близько 700 учнів, мають виконати такі роботи:

повністю відремонтувати підлогу, стіни;

замінити двері на протипожежні металеві;

встановити резервуари для води, насосну станцію, бойлери;

встановити відеонагляд, протипожежну та евакуаційну сигналізацію;

замінити водопровід і каналізацію;

встановити нові системи освітлення, кондиціонування та опалення тощо.

Також в укритті будуть душові, вбиральні, умивальники, шкільні парти, лавки для сидіння. Для доступу в укриття маломобільних груп тут встановлять підйомну платформу.

Додамо, що у підписаному між Щирецькою селищною радою і фірмою «КББ-Буд» договорі не вказані ціни на матеріали, обладнання і роботи.

Згідно з договором, роботи триватимуть до кінця 2025 року. У 2024 році Щирецька селищна рада заплатить за них 9,84 млн грн, а решту – наступного року. Підрядник має сам закупити необхідне обладнання та меблі.

Фірма «КББ-Буд» недавно перемогла у тендері на ремонт підвалу з облаштуванням укриття у школі в Підберізцях біля Львова. Там планують встановити ліфт, кухні, спальні місця тощо. Ціна договору на ремонт у Підберізцях становить понад 34 млн грн.

ТОВ «КББ-Буд», за даними сервісу YouControl, зареєстроване понад 6 років тому львівською адвокаткою Наталією Турчин і підприємцем Степаном Біляком. Степан Біляк також зареєстрований як фізична особа підприємець і займається сантехнічними роботами. Виконавчим директором фірми віднедавна є його брат Святослав-Ілля Біляк.

Із 2018 року ТОВ «КББ-Буд» переважно отримувало підряди від Підберізцівської сільради. Ідеться про 28 підрядів на суму 91,2 млн грн. За результатами участі в торгах від інших громад за цей період фірма уклала договорів на 2,5 млн грн. Зокрема, у 2023 році вона ремонтувала сходи у двох закладах освіти Щирецької громади. Сума цих договорів становить трохи більше 1 млн грн.

Облаштуванням укриттів ТОВ «КББ-Буд» зайнялося у жовтні 2023 року, коли отримало підряд на 5,55 млн грн від Підберізцівської громади. Проте вже в серпні-вересні 2024 року ця фірма отримала підряд на 34 млн грн у Підберізцях і на 18 млн грн у Щирці.

Наталія Турчин, якій належить 34% ТОВ «КББ-Буд», – львівська адвокатка. Вона також є співвласницею СТО у Києві і партнеркою в адвокатському бюро «Лілія Оприск і партнери», яким керує дружина Зоряна Оприска – судді Жовківського районного суду. Степанові Біляку належать 66% фірми.

Головою Щирецької ОТГ є Олег Василишин.