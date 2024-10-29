Підозрюваного у вбивстві оперативно розшукали та затримали

У Стрийському районі Львівщини селянин вбив подружжя пенсіонерів. Їхні тіла виявили із чисельними ножовими пораненнями. Підозрюваного у вбивстві оперативно затримали працівники поліції.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, вранці 28 жовтня поліцію повідомили, що на подвір’ї будинку у одному з сіл Стрийського району лежить мертвий 67-річний чоловік. У будинку також знайшли його 64-річну дружину без ознак життя. На тілах обох виявили чисельні ножові поранення.

Правоохоронці встановили, що до вбивства подружжя причетний їх 69-річний односельчанин, з яким у загиблих був конфлікт. Напередодні ввечері підозрюваний прийшов до сусідів додому та вчинив сварку, яка переросла у бійку, під час якої завдав чисельних ударів ножем чоловіку та дружині, спричинивши смертельні поранення та втік.

Підозрюваного у вбивстві оперативно розшукали та затримали. Жителю Львівщини повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство двох людей) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – довічне позбавлення волі.