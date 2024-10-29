На вулиці Митрополита Андрея проведуть поточний ремонт великими картами

У вівторок, 29 жовтня, дорожники розпочинають ремонт дорожнього покриття на вул. Митрополита Андрея поблизу центру Львова. Як повідомили у мерії, на цій вулиці проведуть поточний ремонт великими картами, однак без перекриття руху.

Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, роботи проводитимуться без перекриття руху транспорту. Однак, зважаючи на те, що буде працювати великогабаритна техніка, можливі незручності для громадського і приватного транспорту.

«Від сьогодні розпочинаємо поточний ремонт великими картами асфальтобетонного покриття на вул. Митрополита Андрея – від вул. Шептицьких до вул. С. Бандери. Орієнтовний терміни робіт до 1 листопада, з коригуванням на погодні умови. Роботи наше ШРП буде виконувати у тих місцях, де є ямковість і “напливи” асфальту», – повідомили у Галицькій РА.

Через ремонтні роботи виникатимуть незручності для руху транспорту, тому водіїв приватного транспорту просять оминати цю вулицю.