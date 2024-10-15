Ремонт вул. Ференца Ліста триватиме до 15 листопада

З середи, 16 жовтня, у центрі Львова закриють на ремонт вул. Ференца Ліста. Там частково перекладатимуть бруківку на проїжджій частині, де утворилися найбільші вибоїни. Роботи триватимуть місяць – до 15 листопада.

Як розповіли у львівській мерії, дорожнє покриття на вул. Ференца Ліста в багатьох місцях просіло та утворились вибоїни. Тому з 16 жовтня ШРП Галицького району розпочне поточний ремонт цієї вулиці. Наявну мозаїку демонтують, вирівняють основу дороги і постелять цю ж мозаїку назад.

«Вул. Ференца Ліста – це невелика вулиця у нашому районі. Громадський транспорт тут не курсує, лише приватний в одному напрямку. Дорожнє полотно на вул. Ференца Ліста вже давно потребувало ремонту, адже утворилося багато вибоїн через просідання. Тому від завтра розпочнемо поточний ремонт цієї вулиці. Наявне покриття – мозаїку, демонтують, вирівняють основу дороги і постелять її назад. Площа робіт становить 400 м2, а вартість приблизно 350 тис. грн. Ремонтуватимуть лише проїжджу частину дороги, без тротуарів», – повідомили в Галицькій РА 15 жовтня.

Роботи триватимуть місяць часу – до 15 листопада. На час ремонту вулиця буде перекрита для руху транспорту.