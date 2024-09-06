Роботи триватимуть впродовж трьох днів – 10-12 вересня

На вул. Винниченка,10-12 ремонтні бригади ЛКП «Львівелектротранс» мінятимуть 50 м аварійної ділянки колії у напрямку від центру. Роботи триватимуть впродовж трьох днів – 10-12 вересня. На час робіт відбудуться зміни у русі транспорту – громадського і приватного. Про це у п’ятницю, 6 вересня, повідомили у Львівській міській раді.

Відповідно до погодженої патрульною поліцією у Львівській області схеми руху, приватний транспорт і автобусні маршрути їхатимуть у напрямку до вул. Івана Гонти (до центру) через вул. Винниченка біля Львівської обласної військової адміністрації. Рух у напрямку до пл. Митної (від центру) до місця робіт відбуватиметься звично по правій смузі вул. Підвальної, а от місце ремонтних робіт треба буде об’їхати, виїхавши на зустрічну смугу.

візуалізація ЛМР

Оскільки трамваї №1 та №2 з вул. Личаківської їхатимуть на вул. Руську попри місце ремонту, маневр виїзду на зустрічну смугу для об’їзду місця ремонту колії може спричинити затор на цій ділянці. Тож водіїв приватного транспорту закликають протягом цих трьох днів за можливості обирати альтернативні маршрути.

Трамваї №1, 2, 7 та 9 на час ремонту колії впродовж 10-12 вересня курсуватимуть за зміненими маршрутами.

Із залізничного вокзалу трамвай №1 та з вул. Коновальця трамвай №2 в напрямку до центру курсуватимуть через вулиці: Київська, Котляревського, Вітовського, Франка на площу Митну, а далі – до своїх кінцевих зупинок на Погулянці (для трамваю №1) і на вул. Пасічній (для трамваю №2). У зворотному напрямку ці трамваї курсуватимуть за звичним маршрутом – по вул. Підвальній, пл. Ринок, вул. Дорошенка, вул. Бандери (Чупринки).

Трамвай №7 з вул. Татарбунарської через вул. Замарстинівську курсуватиме до вул. Торф’яної. Аналогічно і в зворотному напрямку. Трамвай №9 курсуватиме за скороченим маршрутом: Залізничний вокзал – пл. Соборна – Залізничний вокзал.

«Перед місцем робіт будуть встановлені відповідні тимчасові дорожні знаки. Просимо водіїв приватного транспорту та інших учасників руху зважати на зміну схеми дорожнього руху, бути уважними, і обирати альтернативний маршрут», – зазначили у ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, в середині серпня ЛКП «Львівелектротранс» на відрізку вул. Винниченка, 10-12 відремонтувало частину аварійної ділянки колії в напрямку до центру.