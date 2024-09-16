За кермом автомобіля Volkswagen Transporter був 62-річний житель Львівського району

У неділю ввечері, 15 вересня, на Львівщині, між селами Воля Бартатівська та Мшана, трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок наїзду мікроавтобуса загинув пішохід. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Transporter, 62-річний житель Львівського району, здійснив наїзд на пішохода, 58-річного мешканця району. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.