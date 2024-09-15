Через ДТП з вантажівкою рух на трасі Львів-Шегині ускладнений
До теми
ДТП сталася в селі Бартатів
У неділю ввечері, 15 вересня, на трасі Львів-Шегині в селі Бартатів трапилася ДТП. Внаслідок автозіткнення рух ускладнений. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.
«На 15 кілометрі автодороги М-11 Львів — Шегині в селі Бартатів сталася ДТП з потерпілими. Рух ускладнений в обидва напрямки і здійснюється узбіччями», – йдеться в повідомленні.
На опублікованому поліцією фото видно, що ДТП сталася за участі вантажівки та легкового автомобіля.
У патрульній поліції закликали водіїв врахувати погодні умови і обирати безпечну швидкість, дистанцію і відмовитись від ризикованих маневрів.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter