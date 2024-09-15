ДТП сталася в селі Бартатів

У неділю ввечері, 15 вересня, на трасі Львів-Шегині в селі Бартатів трапилася ДТП. Внаслідок автозіткнення рух ускладнений. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

«На 15 кілометрі автодороги М-11 Львів — Шегині в селі Бартатів сталася ДТП з потерпілими. Рух ускладнений в обидва напрямки і здійснюється узбіччями», – йдеться в повідомленні.

На опублікованому поліцією фото видно, що ДТП сталася за участі вантажівки та легкового автомобіля.

У патрульній поліції закликали водіїв врахувати погодні умови і обирати безпечну швидкість, дистанцію і відмовитись від ризикованих маневрів.