Поліцейські забезпечують реверсне регулювання

У неділю, 15 вересня, на об’їзній Стрия трапилася ДТП із постраждалими. Внаслідок події одна смуга дороги перекрита для руху транспорту. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

На опублікованих поліцією фото видно, що однин з автомобілів, який потрапив у ДТП, марки Daewoo Matiz, інший – кросовер Mazda CX5.

Фото патрульної поліції Львівської області

«На обʼїзній міста Стрий, на автодорозі Київ-Чоп, сталася ДТП з потерпілими. Одна смуга для руху перекрита. Проїзд ускладнений», – йдеться в повідомленні.

У патрульній поліції зазначили, що поліцейські забезпечують реверсне регулювання.

Оновлено. О 20:07 у патрульній поліції Львівської області повідомили, що рух ділянкою, де трапилася ДТП, відновили повністю.