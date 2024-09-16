ППО збила 53 з 56 дронів, три БпЛА локаційно втрачено

У ніч на понеділок, 16 вересня, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши дрони-камікадзе. Росіяни випустили понад пів сотні БпЛА, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

З вечора 15 вересня та до ранку 16 вересня росіяни запускали ударні безпілотники по низці областей України. Запуски відбувалися з російських Курська та Єйська.

ППО працювала у дев’ятьох областях:

Київській,

Черкаській,

Вінницькій,

Полтавській,

Сумській,

Запорізькій,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Дніпропетровській

Основним напрямком удару окупантів стала Київська область – за даними КМВА, у повітряному просторі навколо Києва військовослужбовці знищили майже 20 ударних безпілотників.

«Як і попередні напади – ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт Shahed. Але на відміну від останніх атак, ця була масована», – повідомили у пресслужбі КМВА.

В результаті роботи української ППО над областями вдалося збити 53 з 56 дронів типу Shahed-131/136. У пресслужбі Повітряних сил розповіли, що ще три безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах.

Результат роботи ППО у ніч на 16 вересня

Наслідки атаки БпЛА

За словами начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, на Київщині не допустили влучань дронів в об’єкти житлової та критичної інфраструктур. Втім, від падіння уламків в області зазнала поранень жінка, її госпіталізували.

Станом на 08:30 відомо про пошкодження п’ятьох авто та п’ятьох приватних будинків. Крім того, у чотирьох районах області виникли загоряння трави та лісової підстилки – їх вдалося ліквідувати.