Українська ППО збила 24 з 26 безпілотників у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей

Під час атаки України вночі 13 вересня російські ударні безпілотники дісталися Прикарпаття. В області працювала протиповітряна оборона. Наслідки влучання в промисловий об’єкт ліквідовують, обійшлося без постраждалих.

Повітряна тривога на Прикарпатті тривала півгодини – з 02:56 до 03:28. В цей час на території регіону працювала ППО, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Цієї ночі ворог знову атакував нашу область. Наразі всі відповідні служби ліквідовують наслідки повітряної атаки. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих», – написала Світлана Онищук у Facebook.

У Міністерстві енергетики уточнили, що у Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, тому побутові споживачі знеструмлювалися. Наразі подачу електроенергії відновили.

За інформацією Повітряного командування «Захід», вночі над Прикарпаттям збили один БПЛА «Shahed-136/131». Загалом 13 вересня Росія атакувала Україну 26-ма ударними БпЛА «Shahed», здійснюючи пуски з Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди (Крим).

Українська ППО збила 24 безпілотники у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.