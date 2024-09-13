Ворожі дрони атакували щонайменше вісім областей

У ніч на п’ятницю, 13 вересня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну, застосувавши дрони-камікадзе. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Росіяни атакували Україну дронами з вечора 12 вересня – Повітряні сили оголосили про рух дронів Shahed з півдня країни приблизно о 22:00. Під удар БпЛА потрапили щонайменше вісім областей.

Зокрема, повітряну тривогу оголосили у Хмельницькій та Тернопільській області. На Хмельниччині, а за даними голови ОВА Сергія Тюріна, вдалося збити два дрони-камікадзе.

«Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило», – повідомив голова Хмельницької ОВА.

Крім того, ВМС України повідомили, що військовослужбовці знищили два безпілотники на території Одеської області. ППО працювали і на Миколаївщині – там збили один дрон, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

В яких областях була загроза застосування БпЛА:

Київська

Черкаська

Одеська

Миколаївська

Херсонська

Хмельницька

Івано-Франківська

Тернопільська

Кіровоградська

Результати роботи ППО у ніч на 13 вересня

У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що у ніч на 13 вересня вдалося збити 24 з 26 безпілотників, які випустили окупанти по Україні. БпЛА росіяни запустили з російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Наслідки атаки безпілотників

В Одеській області дрони атакували цивільну інфраструктуру – у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу пошкоджені 20 приватних домогосподарств, а також операторську будівлю АЗС, господарчі товари та авто. 74-річний чоловік отримав поранення.

Наслідки атак наразі встановлюються.