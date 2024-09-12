У ніч на четвер, 12 вересня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили десять безпілотників типу Shahed.

«Унаслідок російської атаки виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції. Над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряну тривогу в Хмельницькій області 12 вересня оголошували тричі: з 01:52 до 04:23, з 05:21 до 07:18, з 09:51 до 10:20. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні пʼять ракет різного типу та 64 ударні дрони типу Shahed. Сили ППО збили 44 з них.