Протиповітряна оборона працювала у 9 областях

В ніч на 12 вересня росіяни здійснили атаку балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 69-ти засобів повітряного нападу противника. Зокрема, росіяни вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області. Також здійснили атаку двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 та 64-ма ударними БПЛА типу «Shahed».

В результаті протиповітряного українські воїни збили 44 ударних безпілотники. Три ворожі дрони полетіли назад у Росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України.

Результат роботи ППО у ніч 12 вересня

Станом на 9:00 чотири ударні БПЛА залишалися в повітряному просторі України.

«Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей», – додають у дописі.

Відомо, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.

Нагадаємо, російська армія у ніч на 12 вересня завдала ударів по Конотопу у Сумській області. Внаслідок атаки постраждали 13 містян. У місті критична ситуація з електропостачанням.