Російська армія у ніч на 12 вересня завдала ударів по Конотопу у Сумській області. Внаслідок атаки постраждали 13 містян. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Росіяни вночі завдали масованого авіаційного удару по Конотопській громаді у Сумській області. Ворог влучив в енергетику та цивільну інфраструктуру, зайнялись пожежі.

За словами мера, ситуація зі світлом в Конотопі критична, й коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно – ніхто не може спрогнозувати. Також у місті пошкоджено велику кількість навчальних закладів та лікувальних корпусів. Крім цього, знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста, тому рух трамваїв буде обмежено.

Внаслідок атаки поранень зазнали 13 людей. Наразі на місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває ліквідація наслідків авіаційного удару.

Російські обстріли 11 вересня

Вдень середи, 11 вересня, російські окупанти атакували місто Кам’янське на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель.

Цього ж дня росіяни двічі обстріляли Костянтинівку Донецької області, вбивши трьох мешканців.