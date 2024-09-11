10 вересня росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Російські війська у середу, 11 вересня, двічі обстріляли Костянтинівку Донецької області, вбивши трьох мешканців. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Про першу атаку на місто стало відомо об 11:57. Росіяни вдарили зі ствольної артилерії, внаслідок чого загинули дві жінки віком 73 і 81 рік. Пошкоджень зазнали 4 приватних будинки, крамниця та лінія електропередач.

Про ще один обстріл голова ОВА написав об 13:02. Цього разу росіяни вбили одного мешканця та ще п'ятьох поранили.

Наразі на місці обстрілів працюють всі відповідальні служби.

Додамо, що за минулу добу, 10 вересня, росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, у Костянтинівці було пошкоджено два об'єкти інфраструктури. Тим часом з лінії фронту евакуювали 1733 людини, у тому числі 154 дитини.

Атаки росіян на Донеччину

Вранці неділі, 8 вересня, росіяни атакували Краматорський район Донецької області касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілу загинули троє жінок.

Ввечері 7 вересня російські окупанти обстріляли Донеччину, влучивши у готель в місті Миколаївка. Внаслідок атаки будівля була повністю знищена.