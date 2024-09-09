Шість із восьми дронів, що атакували Україну, вдалося збити

У ніч на понеділок, 9 вересня, російські окупанти атакували територію України авіаракетами та ударними безпілотниками. Більшість повітряних цілей вдалося збити, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Росіяни випустили повітряні цілі по чотирьох областях України:

Київщині;

Черкащині;

Сумщині;

Донеччині.

Загалом до атаки залучили три авіаційні ракети Х-59/69, випущені з Курщини та тимчасово окупованої території Донеччини, а також вісім безпілотників, випущених з російського Курська.

«В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та шість ударних БпЛА типу Shahed. Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результати роботи ППО у ніч на 9 вересня

Зазначимо, раніше у КМВА повідомили, що вночі у передмісті Києва вдалося збити всі дрони-камікадзе, які випустили по місту росіяни. Руйнувань та потерпілих внаслідок атаки немає.