Росіяни випустили по Україні ракети Х-59 з Бєлгородщини

У ніч на неділю, 8 вересня, російські окупанти атакували низку областей України ракетами та дронами. Більш ніж половину з них вдалося збити українській ППО, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти завдали удару чотирма керованими авіаракетами Х-59 з території Бєлгородської області. Крім того, росіяни випустили 23 ударні безпілотники типу Shahed з Курської області Росії та тимчасово окупованого Криму.

«В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу Shahed.

Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 8 вересня

Військовослужбовці підкреслили, що три ракети Х-59, які не вдалося збити, не досягли своїх цілей «внаслідок активної протидії Сил оборони». Для відбиття російської атаки залучали зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи і підрозділи РЕБ. Зазначається, що ППО працювала на території трьох областей України – Харківській, Одеській та Дніпропетровській.

До слова, під час нічної повітряної тривоги Повітряні сили повідомили, що ворожі безпілотники вчергове порушили повітряним простір Румунії. БпЛА летіли через Вилкове та Кілію на Одещині, перетнувши українсько-румунський кордон у районі села Сабангія, що в повіті Тулча.

За даними румунського телеканалу Digi24, мешканці румунських населених пунктів Тулча та Констанца отримали сповіщення з попередженням про можливе падіння об’єктів з повітря. Зокрема, містян Констанци закликали спуститися в укриття.