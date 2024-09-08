Росіяни атакували місто Дергачі з РСЗВ «Торнадо-С»

У неділю, 8 вересня, російські окупанти атакували місто Дергачі на Харківщині. Внаслідок атаки загинула жінка, ще понад десятеро людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, росіяни атакували місто з РСЗВ «Торнадо-С» близько 17:00. Окупанти вдарили по приватному жилому сектору. Внаслідок обстрілу загинула 76-річна жінка, ще 12 місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також обстріл пошкодив щонайменше десять будинків, господарчі приміщення, гаражі та автомобілі.

За даними ДСНС, на місці події загорілися три житлові будинки. Загальна площа пожеж склала 200 м². Близько 19:30 пожежники загасили всі загоряння. Для ліквідації пожеж залучили 30 рятувальників та шість спецавтомобілів.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 7 вересня, росіяни атакували Харків та його передмістя керованими авіабомбами. Під обстріл потрапили два райони Харкова, Куп’янський район та селище Мала Данилівка. Внаслідок атаки загинула жінка.