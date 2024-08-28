Пошкоджені інші адмінбудівлі, магазини, інша цивільна інфраструктура

У середу, 28 серпня, російські терористи обстріляли центр Купʼянська Харківської області. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська. На цю хвилину відомо про трьох поранених. Медики надають всю необхідну допомогу. Пошкоджене приміщення міської адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Згодом Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих від ворожого удару зросла до 12 людей. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду. Пошкоджені інші адмінбудівлі, магазини, інша цивільна інфраструктура.

За інформацією обласної прокуратури, станом на 21:45, кількість постраждалих зросла до 15. Серед них 5 співробітників поліції.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні прокоментував удар по Куп'янську

«Сьогодні весь день триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу – і знов балістика. Був удар керованою авіабомбою по Купʼянську – просто по центру міста. Люди були під завалами. Є, на жаль, загиблі», – зазначив президент

За його словами, всім партнерам України слід значно більш активно протидіяти російському терору, який не повинен стати «нормальністю» для Європи.

«Продовжуємо наполягати на тому, що рішучість зараз – зняття обмежень для України на далекобійні удари зараз – допоможе нам якнайшвидше завершити війну справедливо для України та світу загалом. Захист життя має значення всюди однакове», – наголосив президент України.