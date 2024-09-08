Росіяни атакували Краматорський район касетними боєприпасами

Вранці неділі, 8 вересня, росіяни атакували Краматорський район Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули троє жінок. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, російські окупанти, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню близько 10:30 атакували селище Черкаське Краматорського району.

«Від влучання касетних боєприпасів на городи селян загинуло двоє місцевих мешканок 43 і 53 років. Ще одна жінка 45 років дістала смертельні поранення у своєму будинку», – повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Крім того, внаслідок російського обстрілу отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення й черепно-мозкові травми 48-річний місцевий житель та 61-річний чоловік однієї з загиблих жінок. Постраждалих госпіталізували до лікарні. Також пошкоджень зазнали щонайменше дев’ять будинків.

Внаслідок російського удару по Донеччині загинули троє жінок

Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ввечері суботи, 7 вересня, російські окупанти вдарили по готелю в місті Миколаївка, що на Донеччині. Внаслідок атаки загинули двоє зооволонтерів з Харкова, які приїхали на Донеччину, щоб стерилізувати безпритульних тварин.