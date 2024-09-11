Росіяни вдарили по місту Кам'янське на Дніпропетровщині

Вдень середи, 11 вересня, російські окупанти атакували місто Кам’янське на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вибух у Кам’янському пролунав близько 11:30. Росіяни завдали ракетного удару по місту. Через 20 хвилин голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки є загиблий – 38-річний місцевий житель. Також через обстріл отримали травми двоє людей. До лікарні госпіталізували 22-річного чоловіка із травмами та 32-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та струсом головного мозку. За словами лікарів, вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Крім того, внаслідок обстрілу сталось руйнування будівлі одного із підприємств, також там здійнялась пожежа, яку гасять рятувальники.

Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 6 вересня, російські окупанти атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще понад 80 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед них – семеро дітей.