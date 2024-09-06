У Павлограді один загиблий унаслідок російського обстрілу 6 вересня

Уранці п’ятниці, 6 вересня, російська армія атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Відомо про травмованих та щонайменше одного загиблого. Про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу Повітряні сили повідомили о 09:35. Невдовзі мешканців Павлограду закликали перейти в укриття. Українські захисники фіксували швидкісні цілі в напрямку Павлограда з Донеччини та Харківщини.

Про перші наслідки атаки Сергій Лисак повідомив о 10:36. За попередньою інформацією, унаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, також фіксували наслідки руйнувань. Станом на 11:30 було відомо про одного загиблого та 18 постраждалих, серед яких 9-річна дівчинка. Поранених госпіталізували.

«У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей. Інші деталі з'ясовуємо», – розповів голова Дніпропетровської ОВА.

Згодом Сергій Лисак повідомив про 30 постраждалих у Павлограді. Троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто постраждали 4-річний і 11-річний хлопчики. Стан двох поранених медики оцінюють як важкий.

Кількість постраждалих унаслідок атаки по місту зросла до 40, повідомили у ДСНС. У Повітряних силах уточнили, що 6 вересня, близько 10:00, росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Павлограда. Попередньо ворог випустив п’ять балістичних ракет типу «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей Російської Федерації.

Оновлено. Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до пів сотні. Найстаршому постраждалому – 86 років, а наймолодшому – 4. Людям надають необхідну допомогу. Наслідки уточнюються.