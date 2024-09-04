Росіяни влучили у місцевий готель

У середу, 4 вересня, російські окупанти завдали ударів по Кривому Розі на Дніпропетровщині, атакувавши готель та житлову забудову міста. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти здійснили атаку вранці 4 вересня. Яке озброєння росіяни застосували для обстрілу, Сергій Лисак не уточнив. Внаслідок атаки в місті постраждали п’ятеро людей.

«Постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік. А ще – 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома», – повідомив Сергій Лисак.

За словами посадовця, у Кривому Розі росіяни серйозно пошкодили місцевий готель, а вибухова хвиля вибила вікна у кількох житлових багатоповерхівках. За словами Сергія Лисака, росіяни також пошкодили чотири навчальні заклади та автомобілі. Крім того, ушкоджень зазнали аптека та магазини.

«Будівля готелю зруйнована з першого по третій поверхи», – написав Сергій Лисак.

Зазначимо, вранці 4 вересня росіяни атакували ракетами та дронами Львів, внаслідок чого у центрі міста пошкоджені 50 будівель. 35 людей отримали поранення, троє – загинули. Серед загиблих, за попередніми даними, є 14-річна дівчинка.