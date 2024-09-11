ППО працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях

Цієї ночі українські воїни відбили повітряний напад росіян, ліквідувавши 20 ударних безпілотників. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у середу, 11 вересня.

«У ніч на 11 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника», – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю, двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини, 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, а також 25-ма ударними БПЛА типу «Shahed».



Відбивали атаку росіян авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збили 20 ударних дронів, ще 5 безпілотників було локаційно втрачено на території України.

Результат роботи ППО у ніч 11 вересня

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Станом на ранок 11 вересня інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Додамо, у ДСНС України повідомили, що водолази-сапери дістали з Дніпра частину російського безпілотника, який впав у річку під час атаки РФ. Один з очевидців почувши вибух пішов до місця, де виявив величезні металеві уламки, що плавали на поверхні води. Він швидко повідомив про це службу екстреного реагування, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 10 вересня, російська армія випустила 48 засобів повітряного нападу. Російські окупанти того дня завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму і протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Також ворог випустив 46 ударних БПЛА.