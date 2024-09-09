П’ять рейсів з Арланди перенаправили до найближчих міст

Вночі 9 вересня найбільший аеропорт Швеції, що розташований неподалік Стокгольма, призупиняв прийом і відправлення рейсів через загрозу невідомих безпілотників. Про це повідомляє шведська суспільна телемовна організація SVT.

Відомо, що цієї ночі в районі аеропорту «Арланда» зафіксували щонайменше чотири безпілотники невстановленого типу. Через це близько 02:00 роботу летовища вирішили зупинити, тому п’ять рейсів перенаправили до найближчих міст. За півтори години аеропорт запрацював у звичному режимі.

Шведське радіо Ekot додає, що поліція відкрила досудове розслідування за фактом можливої диверсії в аеропорту та порушення закону про безпеку. Однак з міркувань конфіденційності розслідування поліція деталей не розголошує. Збройні сили країни працюють з адміністрацією аеропорту.

«Ми підозрюємо, що це було зроблено навмисно, але я не можу уточнити, з якою метою. Через конфіденційність розслідування ми не хочемо розголошувати більше інформації про те, який тип безпілотників був помічений і ким», – заявив речник поліції Даніель Вікдал.

Додамо, що «Арланда» розташована на північ від столиці Швеції і є найбільшим міжнародним аеропортом в країні.

Інциденти з безпілотниками у країнах НАТО

У Резекненському краю на сході Латвії 7 вересня впав російський військовий безпілотник. Він зайшов у повітряний простір країни з території Білорусі.

В ніч на 8 вересня російський безпілотник також порушив повітряний простір Румунії. В країні розпочали перевірку з пошуку його уламків. В НАТО засудили порушення повітряного простору країни, що в Альянсу немає інформації, яка б вказувала на навмисний напад рф на союзників.