Нова підтримка надаватиметься паралельно з допомогою, яку Швеція вже надає енергосектору України

Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 млн шведських крон (близько 43,9 млн євро) на підтримку тепло- та електропостачання в Україні. За підрахунками Світового банку, ця підтримка може допомогти забезпечити електроенергією 185 тис. споживачів. Про це повідомили на сайті уряду країни 5 вересня.

«Ці 500 млн шведських крон стануть одним з найбільших внесків Швеції в енергопостачання України й допоможуть забезпечити електроенергією лікарні та тисячі українських домівок», – сказала міністерка енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш.

На виділені гроші встановлять дві газові турбіни для виробництва електроенергії. Їхні виробничі потужності будуть захищені, щоб мінімізувати руйнівні наслідки російських атак.

Над проєктом працює Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку спільно з українською державною енергетичною компанією та іншими міжнародними фінансовими установами. Очікується, що об’єкт запрацює у 2025 році.

Нагадаємо, наприкінці травня уряд Швеції оголосив про виділення нового пакета допомоги для України на 650 млн шведських крон (понад 56 млн євро), що спрямують на посилення української енергетики. Через нагальну потребу пріоритет надали Харківській області, але також підтримку мали отримати південні регіони України.

Російські атаки на енергосистему України

Нагадаємо, наприкінці березня росіяни знову почали обстрілювати критичну інфраструктуру України. Руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Окрім цього, у результаті масованих ракетних атак були пошкоджені підстанції «Укренерго» та обʼєкти генерації в низці областей України.

За інформацією президента Володимира Зеленського, енергосистема України за час весняних обстрілів з боку Росії втратила 9,2 ГВт потужностей генерації електроенергії, а також 80% теплової генерації та третину гідрогенерації. Унаслідок російських атак на українську енергосистему, у травні НЕК «Укренерго» була змушена застосовувати відключення світла для промислових об’єктів, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів. Також графіки відключень електроенергії застосовували через плановий ремонт обладнання, що виробляє електроенергію й високу температуру повітря.

Починаючи з 30 липня НЕК «Укренерго» не запроваджувало графіків погодинних відключень електроенергії для споживачів. Невдовзі 26 серпня російські окупанти здійснили наймасовішу атаку на українські об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Повідомлялося, що Росія під час масованого обстрілу вперше атакувала українські підстанції касетними ракетами. У низці областей зафіксували пошкодження енергообладнання, в Україні запровадили екстрені відключення. З 27 серпня у країні почали діяти планові графіки відключень електроенергії.

Раніше, 19 серпня, «Укренерго» повідомило про завершення частини робіт із захисту енергооб’єктів від ворожих дронів. Захисні споруди звели на 41 об’єкті компанії. За розрахунками, пошкодження внаслідок дронових ударів по об’єктах системи передачі електроенергії без захисних споруд були б у 5-6 разів більшими.