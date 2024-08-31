Сполучені Штати Америки виділять Україні пакет фінансування в розмірі 800 млн доларів для відновлення енергетичного сектору, який постраждав внаслідок масованих атак з боку російських окупантів. Про це в суботу, 31 серпня, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Міністерка зазначила, що під час візиту до США українська делегація надала партнерам перелік критичного обладнання, необхідного для негайного ремонту, створений українським урядом.

За словами Свириденко, від російських авіаударів постраждало понад 50% української енергетичної інфраструктури.

«Ми глибоко вдячні за американську підтримку у будівництві систем пасивного захисту, а також пакет фінансування в розмірі 800 млн доларів для енергетичного сектору», – зазначила Свириденко, яка проводила зустріч із першим заступником міністра енергетики США Девідом Турком.

Як пише «Економічна правда» з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, гроші є частиною фінансування, яке було оголошено на Берлінській конференції з відновлення України і наразі розподіляється.

Нагадаємо, що вранці 26 серпня атакувала Україну 109 дронами та 127 ракетами, зокрема «калібрами» з військових кораблів у Чорному морі та ракетами з бомбардувальників Ту-95МС. Серед цілей окупантів були енергетичні об’єкти. Також повідомлялося, що Росія під час масованого обстрілу вперше атакувала українські підстанції касетними ракетами. У низці областей зафіксували пошкодження енергообладнання, в Україні запровадили екстрені відключення.